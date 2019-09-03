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В элитном районе Кабула при взрыве погибли 16 человек, больше ста раненых

Взрывное устройство сработало в районе, где проживают иностранцы.

В элитном районе Кабула при взрыве погибли 16 человек, больше ста раненых
Фото: EPA/UPG

До 16 человек выросло число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, более 100 человек получили ранения, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В результате атаки вчера вечером погибли 16 человек, ранены 116 человек", - сказал журналистам официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Он уточнил, что талибами которые взяли на себя ответственность за взрыв, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в тракторе.

Как сообщалось накануне, взрыв был осуществлен в элитном районе Кабула "Грин Вилидж", где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане. Изначально сообщалось о гибели 5 и ранении 50 человек.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что целью атаки были "иностранные захватчики".

Напомним, в августе в результате взрыва смертника на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека.

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