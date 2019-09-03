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Американские сенаторы, которых недавно не пустили в Россию, посетят Украину

Крис Мерфи и Рон Джонсон намерены продемонстрировать поддержку новому украинскому правительству.

Американские сенаторы, которых недавно не пустили в Россию, посетят Украину
Крис Мерфи
Фото: golos-ameriki.ru

Американские сенаторы Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым РФ отказала во въезде из-за поддержки Украины, на этой неделе собираются посетить Украину. Они прибудут, чтобы продемонстрировать поддержку США нового правительства Украины.

Об этом один из сенаторов, Крис Мерфи сообщил в твиттере.

"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной", - сообщил Мерфи.

28 августа сенатор-республиканец Рон Джонсон из штата Висконсин заявил, что российские власти  отказали ему в визе для въезда в страну. Джонсон планировал встретиться с несколькими российскими официальными лицами, американскими бизнесменами и представителями гражданского общества.

В составе двухпартийной делегации конгрессменов собирался посетить Россию и сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи, но тоже получил отказ во въездной визе.

Напомним, Рон Джонсон является сопредседателем украинской группы поддержки в Конгрессе США. Ранее он заявил, что считает президента РФ единственным человеком, который может за один день прекратить военный конфликт на востоке Украины и призвал его "отозвать псов войны" с Донбасса. Джонсон также инициировал и поддерживал ряд законодательных актов по привлечению России к ответственности за агрессию в Украине и преследование диссидентов. Сенатор является соавтором резолюции Сената с призывом к более активному реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также - к санкциям по "Северному потоку-2".

Крис Мерфи был одним из автором проекта резолюции, осуждающей агрессию России против Украины в прошлом году. В ней США призвали РФ немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

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