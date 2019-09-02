Британский премьер привел в резиденцию на Даунинг-стрит щенка из приюта

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его девушка Кэрри Симондс взяли в понедельник питомца из валлийского приюта для собак. Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, в семье премьера на Даунинг-стрит теперь будет жить щенок породы джек-рассел-терьер. Фото щенка по кличке "Дайлин" питомца опубликовала в своем Твиттере Симондс.

Meet our gorgeous little rescue puppy, Dilyn 💚 #AdoptDontShop pic.twitter.com/kPmMaYM4dv — Carrie Symonds (@carriesymonds) September 2, 2019

Благотворительная организация The Friends of Animals Wales ("Друзья животных Уэльса") сообщила, что "безмерно счастлива" тому, что "слабый" щенок нашел таких владельцев.

Напомним, в резиденции премьер-министров Великобритании традиционно живут коты. Сейчас за борьбу против мышей официально отвечает кот Ларри, принятый в дом в 2011 году. Кот живет на Даунинг-стрит вне зависимости от того, кто возглавляет правительство.