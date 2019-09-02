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Британский премьер привел в резиденцию на Даунинг-стрит щенка из приюта

Традиционно в доме главы правительства живут коты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его девушка Кэрри Симондс взяли в понедельник питомца из валлийского приюта для собак. Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, в семье премьера на Даунинг-стрит теперь будет жить щенок породы джек-рассел-терьер. Фото щенка по кличке "Дайлин" питомца опубликовала в своем Твиттере Симондс.

Благотворительная организация The Friends of Animals Wales ("Друзья животных Уэльса") сообщила, что "безмерно счастлива" тому, что "слабый" щенок нашел таких владельцев.

Напомним, в резиденции премьер-министров Великобритании традиционно живут коты. Сейчас за борьбу против мышей официально отвечает кот Ларри, принятый в дом в 2011 году. Кот живет на Даунинг-стрит вне зависимости от того, кто возглавляет правительство.

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