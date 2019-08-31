Протесты проходят в более чем 30 городах Британии.

Тысячи демонстрантов в субботу, 31 августа, вышли на улицы городов Великобритании и выступили против решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о временном приостановлении работы парламента за несколько недель до Brexit.

Об этом сообщает DW.

Люди вышли на демонстрации в Лондоне, в том числе около двух тысяч человек собрались перед зданием премьера на Даунинг-стрит и скандировали "Джонсон лжец, как тебе не стыдно!".

Фото: EPA/UPG

Аналогичные демонстрации также прошли в Манчестере, Йорке, Ньюкасле, в столице Шотландии Эдинбурге и Белфасте в Северной Ирландии - всего около в 30 городах.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Некоторые протестующие вышли на демонстрации с табличками, на которых было написано "Защищать демократию: противостоять закрытию парламента", "Просыпайся Великобритания!" и "Добро пожаловать в Германию 1933 года".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил временно приостановить работу парламента страны. Планируется, что парламент приостановит деятельность после дебатов 9 сентября и восстановит ее не раньше 14 октября.

Королева Елизавета II согласилась с этим предложением Джонсона. Многие парламентарии уже обвинили премьера в стремлении обойти таким образом сопротивление парламента против выхода Великобритании из Европейского Союза без соглашения. Джонсон отверг эти обвинения, назвав их "полностью ложными".

Большинство британцев не поддерживает инициативу премьера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведено 28 августа компанией YouGov по заказу издания The Times. Так, лишь 27% респондентов положительно высказались по поводу приостановления работы парламента. 47% опрошенных выступили против этой идеи.

Выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако парламент трижды проголосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.

Джонсон, который возглавил правительство месяц назад после выборов руководства Консервативной партии, пообещал вывести Великобританию из Европейского Союза 31 октября с соглашением с ЕС или без него.