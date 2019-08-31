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Меркель намекнула на планы вернуться в науку после ухода с поста канцлера

С поста канцлера Меркель уйдет в 2021.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что может вернуться к научной деятельности после того, как покинет свою должность.

Об этом Меркель заявила на церемонии присвоения ей почетной научной степени в Лейпцигской высшей школе менеджмента (HHL), передает DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии присвоения ей почетной научной степени в Лейпцигской высшей школе менеджмента (HHL), Лейпциг, 31 августа 2019 года
Фото: EPA/UPG
Канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии присвоения ей почетной научной степени в Лейпцигской высшей школе менеджмента (HHL), Лейпциг, 31 августа 2019 года

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера", - сказала Меркель.

Меркель, которая является физиком по образованию, пообещала, что в следующий раз она останется в науке на больший срок, чем на этой церемонии.

Напомним, что осенью 2018 года Меркель объявила о намерении покинуть пост главы немецкого правительства в 2021 году, а также сложила пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) из-за неудач на местных выборах. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель может в будущем занять пост в руководстве ЕС.

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