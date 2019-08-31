США ввели санкции в отношении задержанного в Гибралтаре иранского супертанкера

По информации США, танкер покинул Гибралтар и направляется в Тартус, хотя власти Ирана уверяли, что судно не пойдет в Сирию.

США ввели санкции в отношении нефтяного танкера Adrian Darya 1, ранее называвшегося Grace 1, а также его капитана. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов, опубликованном в пятницу, 30 августа.

В ведомстве считают, что подобные суда позволяют иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) перевозить большое количество нефти. По мнению министерства, КСИР пытается маскировать этот груз и незаконно продавать его с целью финансирования враждебной деятельности режима и пропаганды терроризма.

"Пусть это будет уроком для всех, кому хочется поддержать перевозку иранской нефти, предназначенной для жестокого режима Асада", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает DW.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что судно направляется в сирийский порт, несмотря на заверения властей Исламской Республики.

"У нас есть заслуживающая доверия информация, что танкер следует в Тартус. Я надеюсь, что он сменит курс. Доверять Зарифу было большой ошибкой", - написал Помпео в своем Твиттере.

По его словам, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Зариф гарантировал Лондону, что судно не направится в Сирию.

Напомним, в июле власти британской заморской территории Гибралтар задержали по запросу США к Великобритании танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Ряд информагентств сообщили, что судно везло нефть из Ирана.

Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики.

Спустя две недели бойцы иранского КСИР задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства. Этот танкер остается во власти Исламской Республики до сегодняшнего дня.

В середине августа Grace 1 разрешили продолжить свой путь. Гибралтар отказал Вашингтону в требовании повторно задержать судно. Как пояснили в Гибралтаре, европейские законы менее строгие, чем санкции США в отношении Ирана.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции, которому принадлежит танкер, по законодательству ЕС, Соединенного Королевства и Гибралтара не считается террористической организацией, как в США, обосновали свою позицию власти британской заморской территории. В ответ суд в США выдал ордер на арест танкера.