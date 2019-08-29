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В Польше создали новую дивизию из-за угрозы с востока

18-я Механизированная дивизия усилилась 1-й Варшавской бронетанковой бригадой и 21-й Бригадой подгалянской стрелков.

В Польше создали новую дивизию из-за угрозы с востока
Фото: telegraf.com.ua

На востоке Польши создана новая дивизия оперативных войск.

Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, передает "Польское радио".

Министр принял участие в церемонии перехода в подчинение 18-й механизированной дивизии двух бригад  1й Варшавской бронетанковой бригады и 21-й Бригады подгалянских стрелков.

Командующий 18-й дивизии генерал Ярослав Громадзинський отметил боевой потенциал нового тактического объединения и НАТОвскую структуру ее командования.

"Эта дивизия размещена на востоке Польши, в связи с тем, что сегодня угроза идет именно оттуда. Не случайно восточный фланг НАТО является особым предметом усилий Североатлантического альянса", - сказал Блащак, напомнив о развертывании многонациональных батальонов НАТО в регионе.

"Через несколько дней будет 80 лет со дня нападения наших соседей (Германии - ред.) на Польшу. На основании Пакта Молотова-Риббентропа произошел очередной раздел Польши. Наш долг - помнить об этом событии, чествовать тех, кто пострадал по поводу жестокой оккупации, совершенной как немцами, так и русскими, но наш долг - это также стремление к тому, чтобы события 80-летней давности никогда в будущем не повторились и этому должно служить Войско польское", - отметил министр.

Он также добавил, что польская армия должна быть сильной благодаря численности, современной технике и пребыванию в структурах НАТО.

Напомним, 13 июня президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.

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