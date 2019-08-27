Бразилия отказалась от 18 млн евро от G7 для тушения пожаров

Власти страны в очередной раз обвинили президента Франции в колониализме.

Власти Бразилии отказались от помощи в тушении лесных пожаров в Амазонии, которую предложили страны "Большой семерки", передает DW.

Глава администрации президента Бразилии Жаира Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что предложенные 18 млн евро должны быть использованы для восстановления лесов в Европе.

Кроме того, власти Бразилии в очередной раз обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в колониализме. В частности, глава администрации Болсонару посоветовал Макрону лучше "заботиться о французских колониях", намекая на заморскую территорию Французской Гвианы, которая граничит с Бразилией и на территории которой также находятся леса Амазонии. Также он припомнил главе Франции пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Напомним, Макрон предложил выделить Бразилии немедленную финансовую помощь от стран G7 в 18 млн евро для тушения лесных пожаров в Амазонии. Эти деньги должны были бы пойти на финансирование самолетов, которые тушат огонь.

К президенту Франции присоединились представители Германии, Великобритании, США и других стран. Также было заявлено, что лидеры стран G7 обсудили эту тему на саммите во французском Биарицце. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проблема лесных пожаров в Амазонии необходимо решать "в диалоге и в сотрудничестве с Бразилией".

Ранее Болсонару уже обвинял Эммануэля Макрона в "колониальном мышлении" в ответ на его предложение вынести вопрос масштабных лесных пожаров в Амазонии на обсуждение во время встречи лидеров G7.

На территории Бразилии этим летом зафиксировано почти 80 тыс. случаев пожаров. Это наибольшее их количество, начиная с 2013 года, отмечается в исследовании бразильского института космических исследований INPE.