Президент США Дональд Трамп не пришел на климатическую панель саммита "Большой семерки" во Франции, где обсуждали пожары в Амазонии и снижение выбросов углеводородных газов.
Как сообщает Associated Press, его стул за столом переговоров остался порожним. США были представлены на уровне "представителя администрации высокого ранга".
Отсутствие Трампа объяснили тем, что он проводил двусторонние встречи с представителями Германии и Индии. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель успела на климатическую сессию.
На брифинге с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Трампа спросили, идет ли он на сессию, и он ответил, что это его следующая остановка. В зале переговоров Трамп так и не появился, тогда как Моди пришел.
Президент Франции Эммануэль Макрон не стал обращать на это особое внимание. При этом он заверил, что у него был "долгий, плодотворный и исключительно положительный" разговор с Трампом по поводу ситуации в Амазонии и международных усилий, необходимых для восстановления пострадавших лесов.
Генсек ООН Антонио Гутеррес, который присутствовал на панели, выразил надежду, что американцы будут бороться с изменением климата, даже если их президент этого делать не хочет.
AP отмечает, что страны "Большой семерки" в понедельник пообещали выделить 20 млн долларов на борьбу с пожарами в дождевых лесах Бразилии. Это скорее символический жест, призванный обратить внимание мира на проблему.
Напомним, что Трамп ранее говорил, что не верит в изменение климата на планете и называл это выдумкой китайцев. Его решение выйти из Парижского климатического соглашения сильно навредило глобальные усилия по снижению выбросов.