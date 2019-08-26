Президент США Дональд Трамп не пришел на климатическую панель саммита "Большой семерки" во Франции, где обсуждали пожары в Амазонии и снижение выбросов углеводородных газов.

Как сообщает Associated Press, его стул за столом переговоров остался порожним. США были представлены на уровне "представителя администрации высокого ранга".

Фото: EPA/UPG

Отсутствие Трампа объяснили тем, что он проводил двусторонние встречи с представителями Германии и Индии. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель успела на климатическую сессию.

На брифинге с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Трампа спросили, идет ли он на сессию, и он ответил, что это его следующая остановка. В зале переговоров Трамп так и не появился, тогда как Моди пришел.

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал обращать на это особое внимание. При этом он заверил, что у него был "долгий, плодотворный и исключительно положительный" разговор с Трампом по поводу ситуации в Амазонии и международных усилий, необходимых для восстановления пострадавших лесов.

Генсек ООН Антонио Гутеррес, который присутствовал на панели, выразил надежду, что американцы будут бороться с изменением климата, даже если их президент этого делать не хочет.

AP отмечает, что страны "Большой семерки" в понедельник пообещали выделить 20 млн долларов на борьбу с пожарами в дождевых лесах Бразилии. Это скорее символический жест, призванный обратить внимание мира на проблему.

Напомним, что Трамп ранее говорил, что не верит в изменение климата на планете и называл это выдумкой китайцев. Его решение выйти из Парижского климатического соглашения сильно навредило глобальные усилия по снижению выбросов.