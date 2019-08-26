​Трамп предложил провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами

Президент США Дональд Трамп предложил провести следующий саммит "Большой семерки" в своем гольф-курорте Trump Doral в Майами.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, пишет CNN.

По его словам, это еще не окончательное решение, но добавил, что в стране нет "ничего, что могло бы даже близко соперничать" с этим местом. По его словам, курорт расположен рядом с международным аэропортом Майами и достаточно большой, чтобы разместить все международные делегации.

Раньше Трамп рассказывал, что потратил 250 млн долларов, чтобы сделать Trump Doral лучшим курортом на территории США.

На вопрос журналистов, будут ли на американском саммите G7 "неожиданные гости", как это случилось во Франции, Трамп ответил: "Нет".

Ранее Трампа критиковали из-за проведения официальных мероприятий в принадлежащих ему объектах недвижимости. Например, он принимал мировых лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, в поместье Мар-а-Лаго.

Напомним, саммит G7 в 2019 году принимала Франция, он состоялся в курортном городе Биарриц.

США последний раз проводили встречу лидеров семерки в 2012 году, тогда саммит проходил в резиденции Кэмп-Девид недалеко от Вашингтона.