Машины пока использовали только для устрашения.

Фото: EPA/UPG

В Гонконге для подавления антиправительственных протестов на улицы впервые вывели водометы, пишет Associated Press.

Главное столкновения дня произошло в округе Чхюньвань, где группа радикально настроенных активистов вышла на проезжую часть улицы, в то время как основная масса протестующих проводила митинг в парке.

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы прогнать их. В ответ полетели кирпичи и коктейли Молотова, полицейских также пытались ослепить зелеными и синими лазерными лучами.

В конце концов протестующие сдали свои позиции. В этом время к пешему спецназу на улице присоединились два водомета и несколько полицейских автомобилей. Камеры засняли, что полицейские применили водомет по меньшей мере один раз, но, как отмечает агентство, это было скорее тренировкой, потому что вода не достала отступающих активистов.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Как утверждает местный общественный вещатель, один из полицейских также произвел выстрел в воздух из пистолета. Сведений о пострадавших пока нет.

В ходе воскресной акции протеста ее участники также сломали несколько столбов с "умными" видеокамерами. Митингующие опасаются, что их устанавливают для дальнейшего политического преследования.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются третий месяц. Изначально поводом для выступлений был законопроект об экстрадиции на материковый Китай подозреваемых по уголовным делам. Власти выполнили требование протестующих, отказавшись рассматривать документ, однако жители Гонконга продолжают выходить на улицы и требовать ещё большей независимости от Пекина.