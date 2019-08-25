Лидеры стран "Большой семерки" обсудили вопрос возвращения России

Идею о восстановлении формата "восьмерки" отклонили, но координацию с Москвой решили усилить.

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Лидеры стран "Большой семерки" обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщили дипломатические источники издания 7dnews.

По данным источников, лидеры стран "Большой семерки" согласились с тем, что обсуждать возвращение к формату G8 и включение в него Российской Федерации еще рано.

Несмотря на отклонение идеи о возвращении России в G8, лидеры решили усилить координацию с Москвой, передает французский телеканал BFM TV.

"Собравшиеся в Биаррице лидеры G7 обменялись мнениями об усилении диалога и координации действий с Россией по существующим кризисам", - отмечает телеканал.

Ранее на саммите президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", который состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно". Несмотря на то, что против этой идеи выступили другие члены группы - Великобритания, Германия, Канада.

Перед началом саммита G7 Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что вместо возвращения РФ лучше пригласить на следующий саммит Большой семерки Украину в качестве гостя.

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.