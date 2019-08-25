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Израиль заявил, что нанес авиаудары по иранским дронам в Сирии

По утверждению израильских военных, дроны были оснащены взрывчаткой и намеревались атаковать.

Израиль заявил, что нанес авиаудары по иранским дронам в Сирии
Фото: m.minval.az

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в субботу вечером, 24 августа, нанесли авиаудары по иранским дрона в Сирии. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на израильскую армию.

Как утверждают израильские военные, эти дроны были оснащены взрывчаткой, и с ее помощью Иран хотел атаковать север Израиля.  

"Израильские ВВС смогли сорвать попытку Ирана во главе с сирийскими силами напасть на цели на севере Израиля с использованием "дронов-убийц", - заявил представитель израильской армии Джонатан Конрикус на брифинге в воскресенье.

По словам Конрикуса, израильские военные атаковали иранские цели на юго-востоке от Дамаска. Он добавил, что 22 августа израильские военные предотвратили еще одну попытку осуществить атаку дроном, но не рассказал никаких деталей.

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил "важные оперативные усилия" военных в предотвращении атаке, запланированной "иранскими силами Кудс и шиитскими бойцами".

Тем временем сирийское агентство Sana со ссылкой на источник в армии Сирии сообщила, что силы противовоздушной обороны страны обнаружили угрозу. По словам источника, большинство израильских ракет были уничтожены до достижения своих целей.

Напомним, ранее израильские военные по ошибке обстреляли гражданский самолет в Голанах. Они приняли самолет, обрабатывающий поля за сирийское судно.

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