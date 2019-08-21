В Херсоне анонсировали запуск авиарейсов в Израиль в 2020 году

По его словам, ведутся переговоры с двумя авиакомпаниями.

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что международный аэропорт "Херсон" в 2020году запустит авиарейс в Израиль. Об этом он сообщил журналистам.

"Я провел переговоры и получил предварительное согласие на то, что в следующем году одной украинской авиакомпанией будет открыт рейс в Израиль. Также были восстановлены переговоры еще с одной компанией", - сказал Гусев.

Аэропорт "Херсон" осуществляет регулярные рейсы в Стамбул (Турция), Бургас (Болгария) и Киев.

Херсонский аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 км, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулевые дорожки, комплекс радиотехнических сооружений, средств обеспечения полетов, что позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus-319/320/321, Ту-154, Ту-134, Як-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов.

В 2013 году он возобновил работу после шестилетнего перерыва.