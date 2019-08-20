Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Израилем после выборов Кнессета 17 сентября

Украина ожидает ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, подбивая итоги визита в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Глава украинского государства заявил, что сотрудничество стран выходит на новый уровень, а саму встречу назвал "исторической".

Зеленский подчеркнул, что Украина и Израиль подписали четыре важные документы, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидается тесное сотрудничество в агросекторе.

"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украину: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ІТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - написал Зеленский в фейсбуке.

"Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан", - заявил президент Украины по итогам встречи с премьером Израиля, добавив, что в Нетаньяху он "почувствовал надежного партнера и друга Украины".

Как сообщалось, премьер-министра Израиля посетил Украину впервые за 20 лет. В ходе встречи с Нетаньяху в Киеве Зеленский договорился решить проблему задержания украинцев на границе Израиля, а также

призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.