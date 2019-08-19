Политзаключенный Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы, - адвокат

Адвокат допускает, что Карпюк и Балух могут в скором времени вернуться в Украину.

Украинский политзаключенный Николай Карпюк, которого незаконно приговорили в России к 22,5 годам тюрьмы, "выбыл" из "Владимирского централа".

Так объяснили повторное возвращение посылки его адвокату Алексею Барановскому.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Барановского, 29 июля Карпюку не выдали посылку - якобы из-за перевеса. Вес посылки уменьшили - с 27 до 19 кг. Однако 19 августа она снова вернулась в связи с тем, что "адресат выбыл".

Адвокат считает, что Карпюк мог "выбыть" по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области.

"Можно было бы подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели из Владимирского централа пропал мой подзащитный Микола Карпюк", - заявил защитник.

Также он добавил, что "посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне назад с отметкой "адресат отсутствует", а это значит что их обоих забрали из "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм".

Напомним, 26 мая 2016 суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха - к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Клих отбывает срок в Челябинской области, Карпюк - во Владимирской области РФ.