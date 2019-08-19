Адвокат не может найти вывезенного из колонии украинского политзаключенного Балуха

Российский адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не может найти место пребывания украинского политзаключенного активиста Владимира Балуха, которого ранее вывезли из российской колонии № 4 города Торжок Тверской области. Об этом Динзе написал на фейсбуке.

«Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он уехал в Москву. Поэтому распространителей информации о прибытии Балуха в Москву по типу «зуб даю» прошу не воспринимать всерьез », - написал Динзе.

По его информации, в СИЗО № 2 Москвы Балуха нет.

Напомним, Владимир Балух - крымский фермер, задержанный в 2016 году оккупационными властями Крыма. Российские власти сочли Балуха гражданином РФ на том основании, что он прописан в Крыму, и теперь у него пытаются отобрать украинское гражданство.

Подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил его до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафу в размере 10 000 рублей (в настоящее время это более 3000 900 гривен) по совокупности двух уголовных дел.

До того, как Балуха вывезли в неизвестное место, он незаконно содержался в колонии РФ № 4 г. Торжок Тверской области. С 29 марта 2019 года Балуха пять раз по надуманным причинам отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Он был вынужден объявить голодовку после того, как в мае к нему не допустили представителя консульства Украины в РФ. После того, как требование пустить консула были удовлетворены, Владимир прекратил голодовку.

В июле была информация, что здоровье Балуха ухудшилось. Адвокат отметил, что Балух жалуется на боль в почках, также у него отекает тело. На просьбы предоставить независимого врача и психолога руководство колонии отвечает отказами.