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Адвокат не может найти вывезенного из колонии украинского политзаключенного Балуха

Ранее его вывезли из колонии РФ № 4 в городе Торжок Тверской области.

Адвокат не может найти вывезенного из колонии украинского политзаключенного Балуха
Фото: Lb.ua

Российский адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не может найти место пребывания украинского политзаключенного активиста Владимира Балуха, которого ранее вывезли из российской колонии № 4 города Торжок Тверской области. Об этом Динзе написал на фейсбуке.

 «Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он уехал в Москву. Поэтому распространителей информации о прибытии Балуха в Москву по типу «зуб даю» прошу не воспринимать всерьез », - написал Динзе.

По его информации, в СИЗО № 2 Москвы Балуха нет.

Напомним, Владимир Балух - крымский фермер, задержанный в 2016 году оккупационными властями Крыма. Российские власти сочли Балуха гражданином РФ на том основании, что он прописан в Крыму, и теперь у него пытаются отобрать украинское гражданство. 

Подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил его до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафу в размере 10 000 рублей (в настоящее время это более 3000 900 гривен) по совокупности двух уголовных дел.

До того, как Балуха вывезли в неизвестное место, он незаконно содержался в колонии РФ № 4 г. Торжок Тверской области. С 29 марта 2019 года Балуха пять раз по надуманным причинам отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Он был вынужден объявить голодовку после того, как в мае к нему не допустили представителя консульства Украины в РФ. После того, как требование пустить консула были удовлетворены, Владимир прекратил голодовку.

В июле была информация, что здоровье Балуха ухудшилось. Адвокат отметил, что Балух жалуется на боль в почках, также у него отекает тело. На просьбы предоставить независимого врача и психолога руководство колонии отвечает отказами.

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