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Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района

Женщины пропали в субботу вечером.

Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция Киевской области объявила в розыск двух женщин, которые вечером 17 августа выехали из Броваров в Киев на автомобиле Toyota Rav4 и пропали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать Надежда Головач выехали в направлении Киева около 20 часов вечера в субботу. В воскресенье в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковской. Он сообщил, что женщины перестали выходить на связь через полчаса после выезда.

Фото: kv.npu.gov.ua

Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль. Он был брошен на территории Броварского района.

В салоне нашли водительское удостоверение, документы на транспортное средство, личные вещи пропавших женщин. Во время осмотра на автомобиле нашли отпечатки пальцев и биологический образцы.

Женщин не нашли.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Бровары и Киев соединены короткой оживленной трассой, на которой нет других населенных пунктов.

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