Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района

Полиция Киевской области объявила в розыск двух женщин, которые вечером 17 августа выехали из Броваров в Киев на автомобиле Toyota Rav4 и пропали.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать Надежда Головач выехали в направлении Киева около 20 часов вечера в субботу. В воскресенье в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковской. Он сообщил, что женщины перестали выходить на связь через полчаса после выезда.
Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль. Он был брошен на территории Броварского района.
В салоне нашли водительское удостоверение, документы на транспортное средство, личные вещи пропавших женщин. Во время осмотра на автомобиле нашли отпечатки пальцев и биологический образцы.
Женщин не нашли.
Бровары и Киев соединены короткой оживленной трассой, на которой нет других населенных пунктов.