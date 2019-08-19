Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района

Полиция Киевской области объявила в розыск двух женщин, которые вечером 17 августа выехали из Броваров в Киев на автомобиле Toyota Rav4 и пропали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать Надежда Головач выехали в направлении Киева около 20 часов вечера в субботу. В воскресенье в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковской. Он сообщил, что женщины перестали выходить на связь через полчаса после выезда.

Фото: kv.npu.gov.ua

Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль. Он был брошен на территории Броварского района.

В салоне нашли водительское удостоверение, документы на транспортное средство, личные вещи пропавших женщин. Во время осмотра на автомобиле нашли отпечатки пальцев и биологический образцы.

Женщин не нашли.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Бровары и Киев соединены короткой оживленной трассой, на которой нет других населенных пунктов.