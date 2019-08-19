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Военный-контрактник под действием наркотиков застрелил мужчину в общежитии

Нападавший задержан.

Военный-контрактник под действием наркотиков застрелил мужчину в общежитии
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

В воскресенье, 18 августа, в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий-контрактник открыл стрельбу, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"22-летний старший солдат совершил четыре выстрела из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского гражданина. Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больницы", - сообщил он.

Нападавший задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Медицинская экспертиза подтвердила, что на момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения - под действием амфетамина.

Сведения внесены сведения в Единый реестр по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Досудебное расследование осуществляется Броварским отделом полиции ГУ Нацполиции Киевской области, процессуальное руководство - военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Напомним, ранее в Полтаве мужчина открыл стрельбу по охраннику кафе за замечание.

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