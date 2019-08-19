При пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии

К настоящему времени опознаны шестеро погибших из девяти.

Среди погибших в результате пожара в одесской гостинице "Токио-Стар" - гражданка Австралии, а также ребенок.

Об этом сообщил на аппаратном совещании мэр города Геннадий Труханов, пишет "Думская".

"Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесском отеле "Токио Стар"… Среди них - пятеро украинцев: двое жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что среди погибших - ребенок.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная,1, в бывшем здании трамвайного депо. В результате погибли девять человек (восемь на месте, еще один - в машине скорой помощи). 10 человек пострадали, среди которых - двое иностранцев и ребенок. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

После трагедии премьер-министр Владимир Гройсман распорядился провести "масштабные проверки" гостиниц и санаториев.

Президент Владимир Зеленский через несколько часов после пожара пообещал, что владелец гостиницы Вадим Черный будет привлечен к ответственности. 17 августа Черного задержали, ему вменяют нарушение требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей. Кроме владельца, полиция также задержала еще троих человек - управляющая другим отелем и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.