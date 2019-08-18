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Полиция задержала владельца одесской гостиницы, где погибли люди

Ему предъявят подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.

Полиция задержала владельца одесской гостиницы, где погибли люди
Фото: slovoidilo.ua

Следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области вечером 17 августа задержали бизнесмена Вадима Черного. Ему принадлежит гостиница "Токио Стар", где в результате пожара погибли девять постояльцев.

Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Ему собираются предъявить подозрение в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса) и подготовить ходатайство о мере пресечения.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали. Это была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе.  Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.

Основная версия пожара в Одессе - короткое замыкание в электрощитовой.

Президент Владимир Зеленский через несколько часов после пожара пообещал, что владелец гостиницы Вадим Черный будет привлечен к ответственности в связи с гибелью людей.

Сам бизнесмен заявил одесским СМИ, что готов нести полную ответственность за случившееся, если будет установлена его вина. В то же время он заверил, что пожарная сигнализация в гостинице была исправной и во время пожара спринклеры сработали. По его словам, персонал гостиницы организованно вывел гостей - "кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию".

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