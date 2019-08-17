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В сгоревшей гостинице в Одессе нашли девятого погибшего

Тело обнаружили при разборе завалов.

В сгоревшей гостинице в Одессе нашли девятого погибшего
Фото: od.npu.gov.ua

На месте пожара в одесской ночлежке "Токио Стар" нашли девятого погибшего.

Об этом сообщила пресс-служба облуправления ГосЧС.

"На месте пожара, который произошел в ночь на 17 августа в гостинице по ул. Водопроводная, 1а, спасатели продолжают работы по разборке конструкций при проведении следственных действий. В 14:12 было обнаружено тело еще одного погибшего человека (анкетные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, ночью 17 августа в Одессе сгорела гостиница "Токио Стар", расположенная на Водопроводной улице, 1а в бывшем здании трамвайного депо. К моменту приезда спасателей огонь охватил около 200 квадратных метров второго этажа здания и потом распространился на 1000 квадратных метров. Огонь тушили три часа.

Полиция рассматривает три версии пожара в Одессе, основная - короткое замыкание в щитовой, рядом с которой нашли тела семи погибших.

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