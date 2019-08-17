Фото: facebook.com/LarysaSargan

Служба безопасности Украины в субботу задержала семерых человек по делу "черных" регистраторов. Среди них - двое адвокатов и бывший начальник органов юстиции в Киеве.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, находившимся в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн", - написал Луценко в фейсбуке.

Он сообщил, что изъятые документы дают основания подозревать в причастности к схеме и некоторых судей.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan

По данным следствия, в 2017-2019 годах участники группы с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на общую сумму около 1,5 млрд. гривен.

Происхождение имущества скрывали путем подачи исковых заявлений с использованием заведомо поддельных документов (договоров займа и т.п.). Затем при содействии судей в Донецкой и Херсонской областях получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых осуществлялись регистрационные действия.

В результате права собственности на десятки объектов недвижимости переходили к другим фиктивным владельцам.

17 августа в рамках производства по месту работы и жительства фигурантов, а также в судах и по месту жительства нескольких судей, состоялись 30 одновременных обысков.

Следственные действия были организованы в Киеве, Киевской области и Херсоне.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в течение трех месяцев разработать и внести в Верховную Раду законопроект об усилении противодействия рейдерству.

Проект должен закрыть дыры в законодательстве, которые позволяют рейдерам захватывать чужие бизнесы и забирать недвижимость.