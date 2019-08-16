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ФСБ незаконно задерживает и терроризирует украинских моряков в Азовском море, - СБУ

Им угрожали и заставили признаться в браконьерстве, хотя оснований для этого не было.

ФСБ незаконно задерживает и терроризирует украинских моряков в Азовском море, - СБУ
Фото: Lb.ua

Служба безопасности Украины обвинила Федеральную службу безопасности РФ в незаконном задержании украинских рыбаков в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов в акватории Азовского моря", - сказано в сообщении.

Российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.

СБУ отмечает, что в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска. При этом во время осмотра украинского судна не было обнаружено никаких средств ловли, рыбы и т.д. Несмотря на отсутствие оснований для задержания украинцев в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края.

Без адвокатов, консулов и других уполномоченных, представители ФСБ незаконно допросили задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове рыбы запрещенными орудиями ловли.

В связи с отказом украинцев, ФСБ начало угрожать инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против России, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет. Из-за этих угроз украинцам все же пришлось дать ложные показания.

«ФСБ цинично не скрывала свои методы, откровенно заявила о проведении повторного осмотра судна, во время которого будет "найдено" оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное», - подчёркивается в сообщении.

В отношении рыбаков было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ч. 1 ст. 258-1 (незаконная охота) Уголовного кодекса РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфискован катер и другое личное имущество.

Напомним, недавно СБУ заявила, что спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом желающих познакомиться женщин. Эти попытки вербовки являются многочисленными.

ФСБ пыталось завербовать руководителя подразделения Вооруженных сил Украины, который служит в ООС. Женщина во время развития якобы их личных отношений узнала о службе офицера и пыталась узнать информацию военного и общественно-политического характера. Затем она предложила военному собирать информацию в интересах ФСБ за денежное вознаграждение.

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