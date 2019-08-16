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Кличко призвал Зеленского не лишать города субвенций из-за Богдана

"Офис президента не может лишать города средств, предусмотренных госбюджетом".

Кличко призвал Зеленского не лишать города субвенций из-за Богдана
Фото: Макс Левин

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту и премьер-министру с требованием не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин.

Об этом сообщается на официальном сайте Кличко.

"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом Президента Украины направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета Министров Украины. Эти средства - 10 млрд гривен - предусмотрены в госбюджете на 2019, и общества ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах", - говорится в письме Кличко Владимиру Зеленскому.

Кличко подчеркивает, что средства, о которых идет речь, необходимы территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, - строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройство медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

"Это - небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы" - отметил Кличко.

Такое же письмо председатель Ассоциации городов Украины направил премьер-министру Владимиру Гройсману.

Кличко подчеркнул, что Офис президента не может лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года. Когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.

"О какой децентрализации и самоуправления можно говорить? Если города делают бесправными - сначала забирая средства в Государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе Президента ", - возмутился он.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров, по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана, задерживает городам выплату 7,6 млрд гривен из фонда регионального развития и 2,5 млрд гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

Сегодня, 16 августа, Кабмин поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить финансирование проектов регионального развития, несмотря на просьбу главы ОП.

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