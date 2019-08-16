Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

В Деснянский районный суд Чернигова поступили ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой залога заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко.

Об этом сообщает "Судебная власть".

Отмечается, что прокурор просит установить Грымчаку и Овдиенко залог в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (13,4 млн грн).

"Согласно протоколу автоматизированного распределения судебного дела между судьями, указанные ходатайства распределены следственному судье Лямзиной Наталье Юрьевне", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 1 июля 2019 года прожиточный минимум в Украине увеличился до 2,007 тыс. гривен.

Напомним, Грымчак и его помощник Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - деньгами. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.