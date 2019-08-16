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Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, - решение Соломенского райсуда

14 августа суд избрал аналогичный вид меры пресечения одному из сотрудников компании ДТЭК.

Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, - решение Соломенского райсуда
Фото: Facebook/Соломенский районный суд города Киева

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство НАБУ о задержании еще одного сотрудника компании ДТЭК, которому было предъявлено подозрение, и оставил его на свободе.

Сегодня, 16 августа 2019 года, в Соломенский районный суд города Киева добровольно прибыл второй сотрудник компании ДТЭК в сопровождении стороны защиты. Приняв во внимание аргументы защиты, которая настаивает на безосновательности объявленных НАБУ подозрений по делу "Роттердам +", суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и назначил сотруднику ДТЭК залог в сумме 9,6 млн грн, пишут "Українські новини".

Напомним, 14 августа 2019 года Соломенский суд Киева избрал аналогичный вид меры пресечения одному из сотрудников компании ДТЭК.

Два сотрудника ДТЭК прервали свои отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ. В компании ДТЭК отмечают порядочность и профессионализм своих сотрудников и заявили, что предоставят им полную правовую поддержку для защиты их прав, чести и деловой репутации.

 8 августа детективы НАБУ объявили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых двое сотрудников компании ДТЭК.

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