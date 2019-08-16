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В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Ключові аспекти реформи оборонно-промислового комплексу України"

Організатори круглого столу – Інститут Горшеніна та Український інститут безпекових досліджень (УІБД).

В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Ключові аспекти реформи оборонно-промислового комплексу України"

21 серпня (середа) 2019 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Ключові аспекти реформи ОПК України. Як забезпечити переозброєння та розвиток оборонних підприємств".

Організатори круглого столу – Інститут Горшеніна та Український інститут безпекових досліджень (УІБД).

Питання до обговорення:

1. Якою має бути сучасна оборонно-промислова політика, що здатна забезпечити належне переозброєння сил оборони?

2. Орган реалізації оборонно-промислової політики держави - місце та функції.

3. Як забезпечити розвиток ОПК? Залучення іноземних та приватних інвестицій.

4. Чому трансформація Укроборонпрому неможлива без загальної реформи ОПК.

Учасники:

1. Володимир Горбулін - Голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень (УІБД).

2. Давид Арахамія - секретар Національної інвестиційної ради, член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»

3. Валентин Бадрак - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД).

4. Сергій Згурець - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД)

5. Віктор Соколов - перший віце-президент Інституту Горшеніна

Контакти для акредитації ЗМІ: (050) 6000 278.

Згадування у новинах про організаторів дискусії – Інститут Горшеніна та Український інститут безпекових досліджень – є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулку).

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