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Изменения в структуре ГПУ могут быть посягательством на независимость следователей, - Горбатюк

Ликвидация отдела процессуальных руководителей может повлиять на расследование дел Майдана.

Изменения в структуре ГПУ могут быть посягательством на независимость следователей, - Горбатюк
Фото: Макс Требухов

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк называет последние изменения в структуре Генпрокуратуры посягательством на независимость следователей. Такое заявление он сделал сегодня на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Горбатюк отметил, что реорганизация "не имеет ничего общего с улучшением обеспечения надлежащего расследования майдановских дел, а в первую очередь направлены на посягательство на независимость следователей и прокуроров".

Речь идет о ликвидации отдела процессуальных руководителей и части управления спецрасследований Генпрокуратуры.

По убеждению начальника управления спецрасследований, такая реорганизация направлена на то, что бы "забрать существовавшую независимость следователей и прокуроров". Горбатюк заверил, что никогда не позволял кому-либо вмешиваться в расследование уголовных производств.

Напомним, что руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк с лета 2014 года возглавляет расследование дел, связанных с Революцией Достоинства. С тех пор он является постоянным объектом критики. Особенно плохие отношения у Горбатюка сложились с действующим генпрокурором Юрием Луценко, который неоднократно критиковал своего подчиненного, публично отчитывал его и даже забрал у него ряд дел в отношении Виктора Януковича, Сергея Арбузова, Виталия Захарченко и Виктора Пшонки

11 июля 2018 года Юрий Луценко ликвидировал Департамент специальных расследований, который возглавлял Сергей Горбатюк, и создал вместо Управление специальных расследований в составе бывшего Департамента процессуального руководства по уголовным делам, снизив таким образом статус Горбатюка.

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