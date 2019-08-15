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САП закрыла дело против двух экс-сотрудников "Укргаздобычи", подозреваемых в получении $1 млн взятки

Дело закрыто в связи с окончанием срока досудебного расследования.

САП закрыла дело против двух экс-сотрудников "Укргаздобычи", подозреваемых в получении $1 млн взятки
Фото: Прямий

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении двоих бывших сотрудников государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" по подозрению в получении 1 млн долларов взятки. Об этом говорится в материалах суда.

Дело было закрыто 6 июня на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса - в связи с окончанием срока досудебного расследования.

В начале августа Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества подозреваемых, в частности, с автомобилей, квартир и паркомест.

Напомним, САП сообщила двоим экс-сотрудникам "Укргаздобычи" о подозрении в получении 1 млн долларов взятки. За эту сумму они подписали договор с частной компанией о поставках продукции "Укргаздобыче".

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Источник: "Украинские новости"
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