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Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав 7 РГА в разных областях

Кандидаты должны быть умными и целеустремленными.

Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав 7 РГА в разных областях
Фото: Макс Левин

В онлайн-проекте команды президента Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на команду Зеленского."Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности глав РГА", - сказано в сообщении.

Главными качествами кандидатов на должности глав РГА в команде назвали ум и целеустремленность. Другие требования в объявлении не упоминаются.

Напомним, ранее Зеленский провел в Фейсбуке опрос о том, кого назначить главой Одесской ОГА.

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