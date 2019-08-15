Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав 7 РГА в разных областях

В онлайн-проекте команды президента Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на команду Зеленского."Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности глав РГА", - сказано в сообщении.

Главными качествами кандидатов на должности глав РГА в команде назвали ум и целеустремленность. Другие требования в объявлении не упоминаются.

Напомним, ранее Зеленский провел в Фейсбуке опрос о том, кого назначить главой Одесской ОГА.