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Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"

Мелинда Хэринг написала первой леди Украины открытое письмо.

Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"

Редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council Мелинда Хэринг обратилась с открытым письмом к супруге президента Украины Елене Зеленской, в котором она попросила повлиять на него в актуальных для страны вопросах, в частности, - в вопросе защиты прав журналистов и общественных активистов.

Письмо опубликовано на сайте издания.

"Дорогая миссис Зеленская. Я не знаю, стоит ли мне поздравлять вас, или выражать соболезнования в связи с серьезными изменением жизни, которое вы и ваша семья претерпели с тех пор, как ваш муж стал президентом. Тем не менее, я с большим интересом следила за вашими интервью BBC и Daily Beast", - начала свое обращение Хэринг.

Она напомнила, что в интервью Daily Beast Зеленская говорила об убийстве журналиста Павла Шеремета и ужасном нападении на Екатерину Гандзюк. "Как вы знаете, тем, кто убил Павла, это сошло с рук, и тем, кто приказал убить Гандзюк, скорее всего, тоже сойдет. Активисты в регионах Украины особенно уязвимы", - отметила редактор.

Хэринг подчеркнула, что Зеленский неоднократно заявлял, что хочет творить историю, и попросила первую леди Украины помочь ему в этом и "сделать больше, чем сделали ее предшественницы".

"Ваш муж говорит, что хочет делать историю. Я верю ему на слово, но многие - нет, или хотят, чтобы он потерпел неудачу... Никто не думает, что вы пойдете дальше банальных разговоров о детях, образовании и выступления в школах и детских домах. Удивите нас. Сделайте права журналистов и активистов своим приоритетом. Украинцы любят и уважают вас. Используйте свое слово и голос", - говорится в письме.

Отдельно Хэринг обратила внимание, что в окружении президента Украины нет женщин.

"У вашего мужа нет женщин в окружении. Я опросила всех в Киеве, и мне ответили, что вы - его важнейший советник. Однако, вас нет на фото с ним и его командой, и эти визуальные эффекты имеют значение... Пожалуйста, надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин ", - пишет Херинг.

"Вы можете счесть это глупой западной традицией, но исследования показывают, что организации работают лучше, когда по крайней мере, треть команды - женщины. И, пожалуйста, напомните ему использовать уважительную речь, когда он говорит об украинских женщинах. Они - невероятная сила, но они не являются брендом и никому не принадлежат", - добавила редактор.

Она также отметила, что ждет Елену Зеленскую в Вашингтоне, где хотела бы лично встретиться и взять у нее интервью.

"Я надеюсь, что вы наденете одежду украинских дизайнеров и поднимете флаг Украины, но я искренне надеюсь, что вы дадите мне и моим коллегам интервью. Мы хотим узнать о вас и узнать больше о вашем видении будущего", - резюмировала Херинг.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал назвал Зеленского "очень рациональным парнем". В начале июня президент Украины получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон.

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