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Зеленский рассказал французским стартаперам о красивых женщинах в Украине

В 2011-м Янукович приглашал инвесторов посмотреть на раздетых женщин.

Зеленский рассказал французским стартаперам о красивых женщинах в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время посещения самого большого в мире кампуса стартапов Station F заявил, что в Украине "очень красивые люди, особенно женщины".

"Кстати, я хочу сказать, немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом. Но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине, и больше 4 % ВВП Украины сейчас составляется через возмещение, через IT -отрасль, благодаря IT -компаниям. У нас в Украине больше 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будет развиваться в этом направлении", - сказал Зеленский.

Напомним, в 2011 году президент Виктор Янукович приглашал иностранных инвесторов посмотреть на раздетых женщин.

Во время выступления в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Янукович призвал всех приезжать в Украину весной, когда, по словам главы государства, "расцветают каштаны и раздеваются женщины".

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