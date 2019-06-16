"Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers".

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компании.

"Свою первую декларацию я заполнил в 2001 году. Уже тогда я знал, что придет время, возьмут калькулятор, все документы и скажут: за что ты живешь, откуда у тебя это взялось?", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, в современном мире даже 10 тысяч долларов невозможно тайно куда-то перечислить."Нет ничего в этом мире тайного, что потом не становится явным. А по такому, как я, все разведки всего мира следили. У меня никогда не было оффшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers", - сказал Яценюк.

Он пожаловался, что в 2014-2016 годах его сильно оболгали и до сих пор существует "очень много мифов".

"Где-то появилось, что Яценюк отметил "украденный миллиард". Затем человек, который написал это сообщение, извинился. Только извинений уже никто не прочитал. Его дезинформировали, и вся страна это обсуждает. Это и "24 виллы на Майами". И еще десятки паспортов. А еще о том, что я не живу в Украине. И вся семья моя живет то ли на острове каком-то, то ли в Соединенных Штатах Америки. Я не мог поверить, что люди это "купят".

Яценюк, по его словам, "как черт ладана" боялся любых коррупционных схем и именно их ему "прилепили на лоб". "Нет одного доказательства, все чистая ложь", - сказал лидер НФ.