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​Яценюк: если на "Стене" кто-то украл, пускай отвечает

"Шума куча, а никто не сидит. Так это что было?"

​Яценюк: если на "Стене" кто-то украл, пускай отвечает
Фото: nfront.org.ua

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк считает, что дискредитация проекта обустройства границы с Россией в рамках проекта "Стена" была целенаправленной кампанией против него как главы правительства.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Яценюк рассказал, что вопросом российско-украинской границы он начал заниматься еще с 2007 года, когда был министром иностранных дел. "Мы вели демаркацию и делимитацию. Россия страшно не хотела, чтобы была граница. Страшно", - вспомнил он.

"Ну, как это на границе между Украиной и Россией нет никаких сооружений? Вообще нет государственной границы. А чем тогда занимается Государственная пограничная служба, что она охраняет?" - добавил экс-премьер.

"Когда я стал премьером, понял, что надо срочно строить границу. Я показал, как это выглядит: это целый комплекс инженерных и оборонительных сооружений, контрольные полосы, валы, заграждения. Это специалисты, которые имеют клепку, разработали весь этот проект. Моя задача была его удешевить. Я его удешевил на начальном варианте в четыре раза в долларовом эквиваленте", - рассказал он.

После этого, подчеркнул экс-премьер, против него и проекта началась дискредитационная кампания. "Сто раз уже показали, сколько построено, - но люди до сегодняшнего дня говорят о том, что это фикция. Кто-то себе нарисовал, что это будет Великая китайская стена. В Израиле система безопасности называется Iron Dome - "железный купол". Но не построили же над Израилем железный купол. Я по такой же логике назвал это "Стена".

Он добавил, что когда правоохранительные органы заинтересовались проектом, он сказал: "Если какие-то строители украли деньги, вы их посадите".

Яценюк напомнил, что как глава правительства он давал поручение проверить расходование средств. "Я дал команду проверять. А вы хотите заработать дешевый политический рейтинг. Если там украли - пожалуйста, посадите их в тюрьму. Только никого не посадили. Шума куча, а никто не сидит. Так это что было? Уголовное преследование? Или это была часть зарабатывания дешевых политических дивидендов? Яценюка было же популярно критиковать", - отметил он.

Яценюк добавил, что на места обустройства границы ездили десятки съемочных групп, народные депутаты: "Государственная пограничная служба говорит: суперобьект. Военные говорят: правильный объект. Конечно, он не защитит от танков. Так это не была его цель. Это первая линия обороны".

Он также отметил, что по такому же проекту начали обустраивать границу с Россией европейские государства. "Страны Балтии строят по такому же проекту, как и мы. Только в три раза дороже".

"Стена" должна достроиться. Если кто-то что-то украл, пусть сядет. Если там никто ничего не украл и правоохранительные органы начали эту историю как политическую, - пусть отвечают за политическую деятельность", - сказал Яценюк.

Напомним, что 13 июня САП и НАБУ передали в суд дело о хищении средств, выделенных на проект "Стена". В ходе расследования было установлено, что за счет завышения объемов фактически выполненных работ, нецелевого использование средств и других коррупционных действий государству был нанесен ущерб более чем на 16,68 млн гривен.

Проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", начали реализовывать в 2014 году. В ноябре 2018-го его реализацию продлили до 2021 года.

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