"Суд" в Крыму оштрафовал капитана украинского судна ЯМК-0041 и отпустил

Ввиду того, что Новицкий несколько месяцев после ареста находился в СИЗО, он освобожден от наказания.

Суд в оккупированном Россией Севастополе огласил приговор Виктору Новицкому - капитану украинского судна "ЯМК-0041", задержанного год назад за якобы незаконный промысел рыбы.

Моряка признали виновным в незаконной добыче биоресурсов и назначили ему штраф в размере 550 тысяч рублей (205 тысяч гривен), передает Интерфакс.

"Однако суд сразу освободил Новицкого от выплаты с учетом его содержания под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года. Мера пресечения в виде подписки о невыезде для Новицкого отменена, гражданский иск прокурора Севастополя в защиту интересов РФ удовлетворен", - говорится в сообщении.

О задержании украинского судна в Крыму стало известно 4 мая 2018 года. Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту пребывало 5 членов экипажа.

Капитан судна, Виктор Новицкий, был арестован. Российские власти заявляю, что ему грозит до 5 лет лишения свободы. По словам адвоката, экипаж "ЯМК-0041" содержали в нечеловеческих условиях, а один из рыбаков пытался повеситься.

Последние несколько месяцев Новицкий находился под подпиской о невыезде и жил на территории оккупированного Крыма в арендованной квартире.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждала, что семерых украинских моряков с "ЯМК-0041", якобы, обменяли на семерых моряков крымского рыболовецкого судна "Норд", задержанных 25 марта в Азовском море.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Россия создала иллюзию обмена моряков, потому что моряков с крымского судна "Норд" никто не задерживал в Украине, и они могли в любое время выехать в оккупированный Крым.