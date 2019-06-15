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Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан

Президент курьезно завершил визит в Мариуполь.

Президент Владимир Зеленский в Маруиполе пробежал сквозь работающий фонтан.

Как сообщает "Новости Донбасса", это произошло после выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков "ДНР", когда Зеленский подошел к Драматическому театру.

Вокруг него собралась толпа, после чего глава государства вместе с охранниками перебежали через фонтан.

Затем Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

Напомним, что 15 июня президент Зеленский провел в Донецкой области. 

В рамках рабочей поездки он принял участие в церемонии подписания инвестиционного контракта между "Метинвестом" и французское Air Liquide, побывал на открытии центра разминирования ГосЧС, ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море и выступил перед жителями Мариуполя.

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