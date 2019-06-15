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Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей

Ими стали заместители глав облгосадминистраций.

Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской государственных администраций. Об этом говорится в указах №412/2019 и №413/2019.

Временно исполняющим обязанности председателя Полтавской госадминистрации назначен Олег Пругла, который с 2014 года занимал должность заместителя председателя облгосадминистрации.

В Одесской области временно исполняющей обязанности главы облгосадминистрации назначено Светлану Шаталову. С 2017 года она занимала должность заместителя председателя Одесской облгосадминистрации.

Напомним, в марте президент Порошенко уволил полтавского губернатора Валерия Головко в связи с расследованием НАБУ. И.о. председателя обладминистрации стал Роман Товстый. В апреле Головко подал на Порошенко в суд и заявил о желании восстановиться в должности главы ОГА. 

Главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова Порошенко отправил в отставку в апреле. И.о. председателя ОГА стал его первый зам Сергей Паращенко.

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