Глава Одесской ОГА Степанов не будет обжаловать свое увольнение

Президент Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации. Временным исполняющим обязанности главы ОГА назначен Сергей Паращенко. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Степанов выступил на брифинге по случаю увольнения и заявил, что не намерен обжаловать это решение, назвав его политическим.

"Процедура соблюдена, я думаю, в ближайшее время появится указ президента относительно моего увольнения. Сразу могу сказать: обжаловать это решение в суде не планирую, ведь вся страна и так увидела причину моего увольнения: выборы в Одесской области прошли очень честно и прозрачно, поэтому данное решение является сугубо политическим", - сказал Степанов.

Он также поблагодарил свою команду за работу.

Напомним, указ президента об отстранении Степанова от должности появился в субботу, 6 апреля. Степанов заявил, что не намерен выполнять этот указ, так как президент не может единолично назначать или увольнять глав областных администраций - для этого нужно представивление Кабмина.

Сегодня днем Кабмин одобрил отстранение и увольнение Степанова.

В указе Порошненко причина увольнения главы ОГА не указана.