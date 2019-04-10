Порошенко назначил дебаты на "Олимпийском" на 14:14 14 апреля

Кандидат в президенты Петр Порошенко назначил дебаты на НСК "Олимпийский" на 14:14 14 апреля.

Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мы знаем, что будет в графике кандидата Порошенко 19 апреля в 20:00. Он должен в это время явиться на Общественное телевидение. Он точно там будет. Петр Порошенко также придет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". И еще раз настойчиво повторяет приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать", - сказал он.

Медведев добавил, что Порошенко готов прийти на дебаты в любой другой день, в том числе 19 апреля, если они не будут пересекаться с официальными теледебатами.

Напомним, что 3 апреля кандидат Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. Порошенко принял этот вызов. С тех пор кандидаты не могут договориться между собой по месту и дате дебатов.