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Порошенко назначил дебаты на "Олимпийском" на 14:14 14 апреля

Президент также пообещал прийти на официальные теледебаты 19 апреля.

Порошенко назначил дебаты на "Олимпийском" на 14:14 14 апреля
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты Петр Порошенко назначил дебаты на НСК "Олимпийский" на 14:14 14 апреля.

Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мы знаем, что будет в графике кандидата Порошенко 19 апреля в 20:00. Он должен в это время явиться на Общественное телевидение. Он точно там будет. Петр Порошенко также придет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". И еще раз настойчиво повторяет приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать", - сказал он.

Медведев добавил, что Порошенко готов прийти на дебаты в любой другой день, в том числе 19 апреля, если они не будут пересекаться с официальными теледебатами.

Напомним, что 3 апреля кандидат Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. Порошенко принял этот вызов. С тех пор кандидаты не могут договориться между собой по месту и дате дебатов.

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