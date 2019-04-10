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Суд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против Зеленского

В действиях Овчаренко не было состава административного правонарушения.

Овчаренко после заседания суда
Фото: facebook/Відсіч
Овчаренко после заседания суда

Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста движени "Видсич" Леонида Овчаренко, задержанного на Майдане Независимости по обвинению в незаконной агитации. Об этом сообщается на странице движения в Фейсбуке.

Администартивное производство закрыто из-за отсутствия состава правонарушения.

"Суд оправдал активиста по обвинению в незаконной агитации против Зеленского и в обвинению в злостном неповиновении работникам полиции. Суд закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения", – сказано в сообщении.

"Оба обвинения были признаны не содержащими состава административного правонарушения. Сначала рассматривалась статья 185, это административное правонарушение злостное невыполнение требований полиции. Судья не увидела никаких доказательств злостного неповиновения. Потом рассматривалась статья о незаконной агитации, там полиция предоставила некоторые доказательства. Судья их посмотрела и сказала: я не вижу никакой агитации - ни законной, ни незаконной", - рассказал Овчаренко после заседания суда.

Он также сообщил, что попробует вернуть из полиции 4800 листовок, которые у него отобрали.

Напомним, 7 апреля в центре Киева полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

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