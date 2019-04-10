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НАТО и ЕС - стратегический выбор украинцев, - Яценюк

Политик рассказал от повестке дня Киевского форума безопасности.

НАТО и ЕС - стратегический выбор украинцев, - Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Киевский форум безопасности, который ежегодно организуется Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" и который состоится 11-12 апреля, посетят сотни чиновников, лучших мировых экспертов по международным отношениям, конфликтологии и безопасности. И одним из вопросов обсуждения станет внешняя политика Украины современных условиях. Об этом Арсений Яценюк сообщил у себя в фейсбуке.

"Как мы будем защищать государство от русского врага? Как будем строить отношения с союзниками? Мой ответ прост. Мы защитили нашу независимость и нашу свободу. Мы вступим в Европейский Союз и НАТО. Никто не способен остановить на этом пути Украину. А тот, кто попытается, получит отпор. Потому что таков стратегический выбор украинцев. Это - суть наших ценностей. Это то, как будет двигаться история", - подчеркнул Яценюк.

В этом году Киевский Форум соберет рекордное количество участников - более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

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