Киевский форум безопасности поднимет вопрос формирования национальной власти по итогам выборов, - Лубкивский

Внимание Киевского форума 11-12 апреля будет сосредоточено на внешнеполитических приоритетах и безопасности кандидатов в президенты. На предстоящих выборах в парламент и том, способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 устойчивую национальную власть, которая продолжит европейский и евроатлантический курс. Об этом в своей статье на «Европейской правде» написал Даниил Лубкивский, член наблюдательного совета фонда Арсения Яценюка "Открой Украину", заместитель министра иностранных дел Украины (2014).

Он сообщил, что нынешний Форум назван "Неутомимая волна: стратегический выбор Украины и Запада": "Образ" неутомимой волны "- это прямая ссылка на одноименную книгу сенатора Джона Маккейна, большого друга Украины, которого мы будем вспоминать его на наших встречах».

Даниил Лубкивский подчеркнул, что главный форум в Украине по вопросам международной безопасности будет иметь несколько важных контекстов. Киевский форум будет проходить между первым и вторым туром президентских выборов: «Эти выборы неразрывно связаны с еще одним политическим изменением - избранием в октябре нового состава украинского парламента и последующим формированием парламентской коалиции».

«Опасность длительного политического противостояния и высокая вероятность, что в результате избирательного цикла в Украине появятся три слабых института власти (ограничен в действиях президент, фрагментированный парламент и недееспособное правительство), составляют не меньшую угрозу, чем российская агрессия», - отметил он.

«Главное внимание форума будет сосредоточено на внешнеполитических приоритетах

и безопасности претендентов на пост главы государства. Речь пойдет и о будущей Верховной Раде. Способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 устойчивую национальную власть, которая на деле продолжит европейский и евроатлантический курс? В этом будет заключаться наш основной вопрос, который будет касаться именно выборов», - подчеркнул Лубкивский.

В то же время член наблюдательного совета фонда «Открой Украину» отметил, что круг интересов Форума - значительно шире: «Будем говорить о стратегическом выборе Украины и Запада, а точнее - о единстве Украины с Западом, нашей принадлежности к западному цивилизационному пространству и политической, экономической, политике безопасности и культурной взаимозависимости и взаимной необходимости».

«Подавляющее большинство наших граждан выступают за членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Эти факты подводят к принципиально важному тезису: те политические силы, которые решатся на изменение или подмену евроатлантического курса Украины, не только терпят неудачу, но и повлекут для себя, страны и всего региона катастрофические последствия», - написал он.

Этот тезис в равной степени касается и наших западных партнеров, подчеркнул Даниил Лубкивский: «Хватит пустых слов об

«усталости от Украины»

«Уставать еще вообще не было оснований. Эта кажущаяся усталость является следствием собственной неуверенности. Украину не удастся долго держать в прихожей. Это плохо закончится. Не менее драматичной станет попытка первых лучших обстоятельствах устраниться от украинского вопроса», - подчеркнул он.

Замедление интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры, как и политика "выжидания" в отношении Украины, убежден Лубкивский, «ударят по самой Европе и прямо поощрит аппетиты Кремля».

Отдельная панель Киевского форума, сообщил Даниил Лубкивский, будет посвящена отношениям с НАТО: «Она станет возможностью обсудить и то, что делает Украина, и то, готовы ли наши партнеры предложить Украине план членства в Альянсе».

Евроатлантическая тема будет также в центре внимания американской панели - «широкой экспертной дискуссии, посвященной внешней политике Соединенных Штатов в период президентства Дональда Трампа, которую Киевский форум будет проводить совместно с Атлантическим советом».

Прямая связь с атлантическим стилем будет иметь и серия региональных сессий, среди которых панель о стратегическом партнерстве Киева и Варшавы и специальное мероприятие, посвященное сфере безопасности аспектам взаимодействия между Украиной, Румынией и Молдовой.

Двенадцатый Киевский Форум, организованный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», пройдет 11-12 апреля. В этом году Форум соберет рекордное количество участников - более 1000. Среди них - высокопоставленные представители Украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский форум безопасности проводится Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» ежегодно с 2007 года. С тех пор Форум становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.