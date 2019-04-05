Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Супрун прокомментировала интерес общества к анализам и назвала наиболее подходящую лабораторию
Супрун прокомментировала интерес общества к анализам и назвала наиболее подходящую лабораторию
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
ГлавнаяПолитика

Киевский форум безопасности поднимет вопрос формирования национальной власти по итогам выборов, - Лубкивский

Мероприятие пройдет перед вторым туром.

Киевский форум безопасности поднимет вопрос формирования национальной власти по итогам выборов, - Лубкивский

Внимание Киевского форума 11-12 апреля будет сосредоточено на внешнеполитических приоритетах и безопасности кандидатов в президенты. На предстоящих выборах в парламент и том, способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 устойчивую национальную власть, которая продолжит европейский и евроатлантический курс. Об этом в своей статье на «Европейской правде» написал Даниил Лубкивский, член наблюдательного совета фонда Арсения Яценюка "Открой Украину", заместитель министра иностранных дел Украины (2014).

Он сообщил, что нынешний Форум назван "Неутомимая волна: стратегический выбор Украины и Запада": "Образ" неутомимой волны "- это прямая ссылка на одноименную книгу сенатора Джона Маккейна, большого друга Украины, которого мы будем вспоминать его на наших встречах».

Даниил Лубкивский подчеркнул, что главный форум в Украине по вопросам международной безопасности будет иметь несколько важных контекстов. Киевский форум будет проходить между первым и вторым туром президентских выборов: «Эти выборы неразрывно связаны с еще одним политическим изменением - избранием в октябре нового состава украинского парламента и последующим формированием парламентской коалиции».

«Опасность длительного политического противостояния и высокая вероятность, что в результате избирательного цикла в Украине появятся три слабых института власти (ограничен в действиях президент, фрагментированный парламент и недееспособное правительство), составляют не меньшую угрозу, чем российская агрессия», - отметил он.

«Главное внимание форума будет сосредоточено на внешнеполитических приоритетах

и безопасности претендентов на пост главы государства. Речь пойдет и о будущей Верховной Раде. Способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 устойчивую национальную власть, которая на деле продолжит европейский и евроатлантический курс? В этом будет заключаться наш основной вопрос, который будет касаться именно выборов», - подчеркнул Лубкивский.

В то же время член наблюдательного совета фонда «Открой Украину» отметил, что круг интересов Форума - значительно шире: «Будем говорить о стратегическом выборе Украины и Запада, а точнее - о единстве Украины с Западом, нашей принадлежности к западному цивилизационному пространству и политической, экономической, политике безопасности и культурной взаимозависимости и взаимной необходимости».

«Подавляющее большинство наших граждан выступают за членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Эти факты подводят к принципиально важному тезису: те политические силы, которые решатся на изменение или подмену евроатлантического курса Украины, не только терпят неудачу, но и повлекут для себя, страны и всего региона катастрофические последствия», - написал он.

Этот тезис в равной степени касается и наших западных партнеров, подчеркнул Даниил Лубкивский: «Хватит пустых слов об

«усталости от Украины»

«Уставать еще вообще не было оснований. Эта кажущаяся усталость является следствием собственной неуверенности. Украину не удастся долго держать в прихожей. Это плохо закончится. Не менее драматичной станет попытка первых лучших обстоятельствах устраниться от украинского вопроса», - подчеркнул он.

Замедление интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры, как и политика "выжидания" в отношении Украины, убежден Лубкивский, «ударят по самой Европе и прямо поощрит аппетиты Кремля».

Отдельная панель Киевского форума, сообщил Даниил Лубкивский, будет посвящена отношениям с НАТО: «Она станет возможностью обсудить и то, что делает Украина, и то, готовы ли наши партнеры предложить Украине план членства в Альянсе».

Евроатлантическая тема будет также в центре внимания американской панели - «широкой экспертной дискуссии, посвященной внешней политике Соединенных Штатов в период президентства Дональда Трампа, которую Киевский форум будет проводить совместно с Атлантическим советом».

Прямая связь с атлантическим стилем будет иметь и серия региональных сессий, среди которых панель о стратегическом партнерстве Киева и Варшавы и специальное мероприятие, посвященное сфере безопасности аспектам взаимодействия между Украиной, Румынией и Молдовой.

Двенадцатый Киевский Форум, организованный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», пройдет 11-12 апреля. В этом году Форум соберет рекордное количество участников - более 1000. Среди них - высокопоставленные представители Украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский форум безопасности проводится Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» ежегодно с 2007 года. С тех пор Форум становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также