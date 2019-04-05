Порошенко проведет 12 апреля в Берлине переговоры с Меркель

В Германии призвали не расценивать визит как поддержку на выборах.

Президент Петр Порошенко проведет 12 апреля переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Укринформ.

Программа переговоров предусматривает совместный обед и встречу с прессой.

Среди тем, предполагаемых к обсуждению, - освобождение украинских моряков, которые находятся в российском плену, выполнение минских соглашений и ход украинских реформ.

Зайберт отдельно подчеркнул, что встреча с Меркель не является формой поддержки его как кандидата на президентских выборах.

Напомним, что последний раз Порошенко общался с Меркель 1 апреля. Разговор прошел в телефонном режиме.