Министры G7 обсудят агрессию РФ против Украины

Таран украинского буксира кораблем РФ в ноябре 2018 года

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) обсудят вопросы российской агрессии против Украины, освобождения украинских моряков, политзаключенных и заложников на саммите во Франции, который пройдет 5-6 апреля.

Об этом журналистам в пятницу рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Будут обсуждаться и другие вопросы: и Крым, и Донбасс и освобождение наших военнопленных и политических узников. Мы задействуем новые политические инструменты", - сказал он.

Позиция глав МИД G7 по украинским вопросам будет представлена в итоговом документе встречи.

Климкин сообщил, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на конференции в пятницу-субботу также представит план июльской конференции по вопросам реформ.

Напомним, что министры иностранных дел стран G7 проведут двухдневные переговоры во Франции, к которой с 1 января 2019 года перешло председательство в "семерки". Встреча пройдет в Динаре и Сен-Мало .

Следующий саммит лидеров "Большой семерки" пройдут в августе в французском городе Биарриц.