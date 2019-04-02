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Послы G7 поддержали выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

"Первый тур президентских выборов прошел в конкурентной борьбе и в мирной и безопасной обстановке".

Послы G7 поддержали выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине
Фото: EPA/UPG

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном в Twitter.

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной обстановке", - говорится в сообщении.

Напомним, воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента. По предварительным результатам, во второй тур выходит артист Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Специальный координатор организации, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва, который был наблюдателем в Украине, заявил, что первый тур выборов был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления.

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