Евросоюз надеется на честный второй тур украинских выборов

Голосование в первом туре 31 марта в ЕС сочли конкурентным.

Европейский союз рассчитывает на проведение свободных и честных выборов президента Украины во втором туре голосования 21 апреля.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ведомства заявлении представителя ЕС по случаю проведения первого тура выборов президента Украины.

"Европейский Союз надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, который состоится в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважая волю украинского народа, и избегая ненадлежащего напряжения", - говорится в заявлении.

Также в Евросоюзе считают, что волеизъявление в первом туре 31 марта было конкурентным, избиратели имели широкий выбор и показали высокие показатели явки. В общем, основные свободы были соблюдены.

Первый тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 31 марта. По результатам отработки 90% протоколов, во второй тур выходит Владимир Зеленский - 30,26% и Петр Порошенко - 15,98%.