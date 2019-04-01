​Столтенберг - Порошенко: мы поддерживаем стремление Украины в НАТО, но приоритетом должны быть реформы

"В основном фокусе должны быть реформы и укрепление в секторе безопасности и обороны, включая борьбу с коррупцией".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает стремление Украины в вопросе о предоставлении плана действий по членству в Альянсе, но приоритетом для Киева должны быть реформы.

Об этом он заявил в ответ на письмо президента Петра Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".

В своем письме Порошенко поздравил генсека НАТО с 60-летием и сообщил о намерении поднять вопрос о ПДЧ на саммите в Лондоне. Столтенберг, в свою очередь, отметил: "Я благодарен за поздравления с днем рождения от президента Порошенко. До тех пор, как я моложе, чем НАТО, я чувствую себя молодым".

"Когда речь идет об Украине и членстве в НАТО, мы признаем амбиции и стремления Украины стать членом НАТО. Мы работаем с Украиной с тем, чтобы помочь продвигаться вперед по направлению трансатлантической интеграции, чтобы помочь Украине фокусироваться на самом важном. А это - реформы", - подчеркнул Столтенберг.

Он также напомнил, что для этого существуют различные форматы и программы.

"Мы верим, что в основном фокусе должны быть реформы, продолжение модернизации и укрепление институций в секторе безопасности и обороны, включая борьбу с коррупцией", - убежден генсек НАТО.

Говоря о саммите в Лондоне, который пройдет в декабре 2019 года, Столтенберг сообщил, что это "будет короткая встреча, а не полноценный саммит". "Это будет важная встреча лидеров, а не полный саммит с различными сессиями. Мы встретимся, чтобы отметить 70-ю годовщину альянса", - сказал он.

Напомним, 4 апреля НАТО будет отмечать 70 лет со времени подписания договора о создании.

22 ноября прошлого года Верховная Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. 7 февраля Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО.

Президент Порошенко подписал изменения в Конституцию о стремлении Украины в ЕС и НАТО 19 февраля - во время специального заседания Рады, посвященному пятой годовщине с начала вооруженной агрессии России против Украины.