Подсчет голосов завершился на 28 тыс. избирательных участков

Более 28 тыс. избирательных участков на территории Украины закончили подсчет голосов избирателей на выборах президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подсчет голосов продолжается на 1,5 тыс. участков.

"Мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок, в том числе и во время транспортировки бюллетеней и протоколов в Центральную избирательную комиссию", - отметил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

По его словам, работу подразделений полиции во время выборов положительно оценили как кандидаты в президенты, так и иностранные наблюдатели.

По результатам обработки 75% электронных протоколов, Владимира Зеленского поддержали более 30,4% избирателей (4,26 млн избирателей), на втором месте - действующий президент Петр Порошенко, у него 16,11% голосов (2,26 млн).