Обработаны 70% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала более 70% электронных протоколов на первым туре выборов президента Украины. Данные обнародованы на сайте ЦИК.

30,46% избирателей проголосовали за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского - это 3,96 млн избирателей, 16,18% (2,1 млн) - за действующего Президента Петра Порошенко, 13,15% - за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

11,54% избирателей проголосовали за сопредседателя "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко, 7,05% - за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 5,96% - за бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, 5,18% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,3% - за заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, 1,64% - за бывшего заместителя председателя Верховной Рады Руслана Кошулинского.

У остальных кандидатов менее 1% голосов.